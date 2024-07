Après un vol d'ordinateurs ce weekend, aucune information sensible n'a été divulguée, assure le sous-traitant d'EDF cambriolé

Plus de peur que de mal. Un sous-traitant d'EDF spécialisé dans le nucléaire, Endel, victime d'un vol d'ordinateurs ce week-end à Marseille, a assuré mercredi 31 juillet qu'aucune information sensible n'avait pu être divulguée via ce vol. "L'affirmation selon laquelle des informations sensibles pourraient être divulguées [codes d'accès et plans de sites nucléaires] est erronée", a réagi Altrad Endel, expliquant utiliser "des solutions de chiffrement avancées sur tous ses postes de travail".

Par ailleurs, "des mesures ont été prises sans délai pour désactiver les ordinateurs concernés", a ajouté la société. Le vol a eu lieu ce weekend, sans effraction, dans des locaux d'Endel, et a été constaté lundi matin. Un porte-parole d'EDF a assuré qu'après des "investigations", il était en mesure d'affirmer qu'il "n'y avait pas de données sensibles dans les [onze] ordinateurs volés".

Le parquet de Marseille avait confirmé lundi à France 3 Provence-Alpes l'ouverture d’une enquête du chef de vol dans un lieu d’entrepôt de biens, valeurs ou marchandises. Cette enquête a été confiée à la brigade des atteintes aux biens de l'Unité de recherche judiciaire Sud. Ex-filiale d'Engie spécialisée dans la maintenance industrielle, Endel appartient depuis 2022 au groupe de services industriels et de matériel pour le bâtiment Altrad. Endel a notamment participé au remplacement de tuyauteries et coudes sur l'ensemble du parc nucléaire français géré par EDF.