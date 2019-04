Alpes-Maritimes : un adolescent et une vache miraculés après une chute de 70 mètres

Le jeune homme de 15 ans et la vache sont tombés d'une remorque alors qu'ils quittaient le tournage d'un spot publicitaire sur la tomme de Savoie. Le premier a été légèrement blessé, la seconde est saine et sauve.

Un adolescent et une vache ont échappé de peu à la mort après avoir fait une chute de 70 mètres à Saint-Martin Vésubie (Alpes-Maritimes) jeudi dans la soirée, rapporte vendredi 12 avril France Bleu Azur.

L'adolescent de 15 ans et la vache étaient sur le tournage d'un spot publicitaire sur la tomme de Savoie pour un groupe de supermarchés. En repartant vers 20 heures, ils embarquent à bord d'une remorque tractée par un pick-up. Mais à cause d'une erreur de manipulation au démarrage, la remorque se détache et fait une chute dans une pente de 70 mètres. L'engin a fait plusieurs tonneaux avant que les pompiers n'interviennent pour extraire avec difficultés le jeune homme et l'animal de la remorque.

L'adolescent, qui est le fils du propriétaire de la vache, souffre de quelques contusions. La vache, elle, est saine et sauve.