Alpes-Maritimes : ce que l'on sait de l'affaire du cadavre en partie brûlé d'une femme découvert dans un parc

Les enquêteurs ont identifié le cadavre dénudé d'une femme retrouvé le jour de Noël dans un parc de Mougins.

Sinistre découverte lors de la matinée de Noël. Le corps d'une femme en partie brûlé et dénudé a été retrouvé, mercredi 25 décembre au matin, par des promeneurs à Mougins, au nord de Cannes, dans les Alpes-Maritimes.

Le cadavre se trouvait aux abords de l'étang de Fontmerle, dans le parc de la Valmasque, non loin de la technopole de Sophia Antipolis. Franceinfo vous résume ce que l'on sait de cette affaire.

La victime a été identifiée

Il est aux alentours de 10 heures lorsqu'une promeneuse donne l'alerte, selon une information de Nice-Matin, confirmée à l'AFP par Fabienne Atzori, procureure de la République de Grasse. La joggeuse indique à la gendarmerie avoir découvert un corps à demi-calciné, dans le vaste parc de la Valmasque.

La victime a été découverte partiellement nue, portant des bottes et sans papiers d'identité. Selon les informations de France Bleu, le haut du corps a été brûlé, et la mort pourrait remonter à la nuit précédente, voire au petit matin. Il est possible que le corps ait été déposé plus tardivement sur les lieux.

"La victime a été identifiée à 99,99% et cette identification a été facilitée par des signes distinctifs que la personne portait", annonce jeudi la procureure. Il s'agit d'une femme née en 1982 et demeurant dans la région.

Une enquête criminelle est ouverte

Une cinquantaine de gendarmes, accompagnés d'une équipe cynophile, se sont rendus le jour même sur les lieux et ont inspecté les alentours de l'étang de Fontmerle. Une enquête de voisinage a été réalisée. La procureure Fabienne Atzori a indiqué qu'une autopsie allait être pratiquée lundi afin de déterminer les causes du décès, qui restent pour l'instant inconnues. Une enquête criminelle a, par ailleurs, été ouverte et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Cannes.

Une affaire qui s'annonce complexe

Les gendarmes cannois recevront sans doute l'appui des enquêteurs spécialisés de la section de recherches, "au vu de la complexité de l'enquête qui s'annonce", a précisé la magistrate. La douzaine d'hectares de prairie qui borde le bassin est prisée par les visiteurs, mais ne dispose pas de caméras de vidéosurveillance.