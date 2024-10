Alès : une enseignante mise en examen pour violences aggravées sur mineur de 15 ans

Une enseignante d'Alès (Gard) a été mise en examen pour violences aggravées sur mineur de 15 ans et placée sous contrôle judiciaire.

L'enseignante n'exerce plus dans cet établissement d’Alès, dans le Gard. Elle a été suspendue et depuis chacun s’interroge. Que s'est-il réellement passé avec les élèves dans sa classe de CM1 ?La professeur a été mise en examen pour violences aggravées sur des élèves et placées sous contrôle judiciaire ce vendredi 25 octobre. Le procureur détaille le récit glaçant des enfants âgés de neuf à 10 ans. "Des enfants nous déclarent que cette institutrice aurait eu des comportements très déplacés et des propos injurieux envers eux", explique-t-il.

Six enfants concernés

Une jeune fille a été examinée par un médecin. Il a constaté des traces de violence et lui a prescrit un arrêt de trois jours. C'est le signalement d'un parent début octobre qui a abouti à l'ouverture d'une enquête. À ce stade, six enfants seraient concernés. De son côté, la professeur âgée de 59 ans nie les faits.

