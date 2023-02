Aisne : sept enfants, âgés de 2 à 14 ans, et leur mère sont morts dans l'incendie de leur maison à Charly-sur-Marne

Le père de cette famille recomposée, grièvement brûlé, a été extrait de l'habitation et transféré à l'hôpital, a précisé le préfet.

Seul le père a survécu. Sept enfants, âgés de 2 à 14 ans, sont morts avec leur mère dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février dans l'incendie de leur maison à Charly-sur-Marne (Aisne), a annoncé la préfecture du département. Le père de cette famille recomposée, grièvement brûlé, a été extrait de l'habitation et transféré à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est pas engagé, a précisé le préfet.

Les pompiers – ils étaient 80 engagés dans l'opération – ont été prévenus à 0h52 pour intervenir sur un pavillon à deux étages, selon la préfecture. "Les secours ont pu éteindre le sinistre après plusieurs heures de lutte, a expliqué le préfet, et extraire les corps des huit personnes présentes dans l'habitation, dont le décès [de sept d'entre elles] a été rapidement constaté".

Il s'agit d'une femme âgée de 40 ans, et de ses enfants, deux garçons, de 2 et 4 ans, et cinq filles, âgées de 3, 7, 10, 13 et 14 ans, ont précisé les pompiers de l'Aisne à France Télévisions. Une enquête a été entamée afin de déterminer les circonstances exactes de cet incendie, a déclaré le préfet.

Le dernier drame similaire remonte à la nuit du 15 au 16 décembre, avec la mort de six personnes, dont quatre enfants, dans l'incendie d'une copropriété de sept étages située dans un quartier populaire en cours de rénovation urbaine de Vaulx-en-Velin.