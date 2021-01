Agression du jeune Yuriy à Paris : deux nouveaux mineurs placés en garde à vue

Du nouveau dans l'affaire de l'agression du jeune Yuriy. Deux mineurs ont été placés en garde à vue vendredi 29 janvier dans la matinée, dans l'enquête sur l'agression de cet adolescent de 15 ans, à Paris, a indiqué le parquet de Paris à franceinfo. Au total, douze personnes (onze mineurs et un majeur) sont en garde à vue dans cette affaire, pour "tentative d'assassinat", "association de malfaiteurs en vue de commettre un crime" et "vol en réunion et avec violences".

Yuriy avait été passé à tabac le 15 janvier dans le quartier de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de Paris, par une bande de plusieurs individus. Il a été hospitalisé dans un état grave.

Son agression, d'une violence rare, a provoqué un vif émoi en France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a dénoncé samedi "une attaque d'une sauvagerie inouïe".