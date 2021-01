Agression du jeune Yuriy à Paris : ce qu'on sait sur l’enquête

Huit mineurs et un majeur ont été interpellés jeudi à Vanves, en proche banlieue parisienne, et placés en garde à vue. L'adolescent a été passé à tabac le 15 janvier dans le quartier de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de la capitale.

L'enquête avance après l'agression de Yuriy. Cet adolescent de 15 ans avait été conduit dans un état grave à l'hôpital Necker-Enfants malades, à Paris, dans la soirée du 15 janvier. Comme l'ont montré des images de vidéosurveillance, il venait d'être roué de coups par une bande de jeunes sur la dalle de Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de la capitale. Neuf jeunes – huit mineurs et un majeur – ont été placés en garde à vue dans la matinée du jeudi 28 janvier. Voici ce que l'on sait de l'enquête.

Les jeunes en garde à vue viennent de Vanves

Le parquet de Paris a annoncé que huit mineurs et un majeur avaient été placés en garde à vue "des chefs de tentative d'assassinat, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et vol en réunion avec violences". Les jeunes ont été interpellés à Vanves (Hauts-de-Seine) au domicile de leurs parents, à 6 heures du matin.

Les images de vidéosurveillance exploitées

Pour retrouver les agresseurs, la police a notamment exploité les images de vidéosurveillance de cette dalle, qui recouvre un centre commercial proche de la Seine. Certaines des images ont d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux, suscitant l'émotion et l'indignation. On y voit une dizaine de jeunes en tenues de sport et blousons à capuche s'acharnant à coups de pied et de battes ou bâtons sur une personne au sol, avant de l'abandonner. On saura plus tard que le jeune homme au sol est un collégien prénommé Yuriy. L'un des assaillants présumés a été identifié via la sacoche qu'il portait autour de sa ceinture, selon la journaliste de France Télévisions Nathalie Perez, en direct de la direction de la police judiciaire.

La piste d'une agression commise par une bande

Ouverte pour "tentative d'homicide volontaire en réunion", l'enquête a rapidement privilégié la piste d'une agression commise par une bande de jeunes de cités de l'ouest parisien. "Les enquêteurs avaient travaillé sur les réseaux sociaux, où ils avaient vu une bande de jeunes de Vanves qui appelait à la vengeance à l'encontre de Yuriy et de ses amis", explique la journaliste Nathalie Perez dans la vidéo ci-dessus. "Selon les premiers éléments de l'enquête de la police judiciaire, Yuriy aurait été victime d'un 'match retour' après qu'un adolescent de Vanves a été frappé quelques jours plus tôt", affirme de son côté Le Point.

"Ces rixes sont récurrentes dans le 15e arrondissement. Elles se déroulent toujours selon le même mode opératoire et avec le même type d'armes blanches, documentées par le groupe 'Bandes' de la préfecture de police au moins depuis 2012. Plusieurs bandes sont répertoriées dans ce coin résidentiel de Paris. De Vanves (92) à Balard (Paris 15e) en passant par la porte de Vanves (14e)", écrit Le Point. "Le fonctionnement de la bande de Beaugrenelle est également scruté de près. Surnommée 'RD4', elle s'est formée autour de la rue des Quatre-Frères-Peignot, décrite comme 'difficile' depuis plusieurs années, avec du trafic de stupéfiants", ajoute Le Figaro.

Selon la police, ces rivalités entre bandes ont coûté la vie à six jeunes en 2017 et 2018. Un total de 83 affrontements ont été recensés en 2020 dans la capitale, contre 159 en 2016, impliquant souvent des mineurs. Le dernier exemple en date remonte à novembre dernier, lorsqu'un jeune de 18 ans est décédé dans le 18e arrondissement lors d'un règlement de comptes entre rivaux des portes de Saint-Ouen et de Clignancourt. La préfecture de police de Paris, qui a mis en place depuis 2010 une cellule de suivi du plan bandes (CSPB), en recense une quinzaine dans la capitale.