Agression de Kenzo en marge d'Ajaccio-Marseille : la Ligue de football professionnel porte plainte

La LFP "entend se constituer partie civile à la procédure", a annoncé le procureur de la République d'Ajaccio.

L'affaire Kenzo continue. La Ligue de football professionnel (LFP) a déposé plainte lundi après l'agression samedi à Ajaccio de cet enfant malade et de ses parents en marge du match de Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et l'Olympique de Marseille, ont annoncé mardi 6 juin la LFP et le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe. La LFP "entend se constituer partie civile à la procédure", a complété le procureur, précisant que "l'AC Ajaccio n'a pas déposé plainte pour l'heure".

Kenzo, un jeune supporter de l'OM âgé de 8 ans atteint d'un cancer au cerveau, avait été invité samedi en Corse pour réaliser son "rêve" de rencontrer des joueurs de Marseille. Mais il a été pris pour cible avec ses parents dans le stade ajaccien.

L'enfant et ses parents auditionnés

Une enquête a été ouverte pour "violences en réunion". Des auditions du jeune garçon de 8 ans, de son frère, de son père et de sa mère sont prévues mardi et seront réalisées "par les gendarmes situés à proximité de leur domicile", non loin de Marseille, a précisé le procureur.

Cette affaire a suscité une vive émotion et des réactions jusqu'au président de la République. Emmanuel Macron a demandé lundi des sanctions "claires et fortes".