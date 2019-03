DIRECT. Surveillants pénitentiaires agressés dans l'Orne : la CGT et FO appellent à bloquer les prisons

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ORNE

: Le 11 janvier 2018, un détenu jihadiste avait agressé un surveillant de Vendin-le-Vieil, prison ultra-sécurisée du Pas-de-Calais, lançant trois semaines d'un mouvement de protestation dans les prisons françaises. Ce conflit social, le plus important depuis un quart de siècle, avait pris fin après la signature d'un accord avec le ministère de la Justice.

: Des syndicats de surveillants de prison appellent au blocage des établissements pénitentiaires après l'agression de deux surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe. La CGT-Pénitentiaire appelle "à des actions partout sur le territoire, qui iront jusqu'au blocage sur pas mal d'établissements", a déclaré son secrétaire général Christopher Dorangeville. Pour la CGT, l'attaque de Condé-sur-Sarthe "rappelle très fortement les événements de janvier 2018".

Hier, un détenu suivi pour radicalisation a agressé deux surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe (Orne) alors qu'il se trouvait dans une unité de vie familiale avec son épouse. Trois personnes ont été placées en garde à vue dans la soirée. Voici ce que l'on sait de l'agression.





En soutien aux deux agents poignardés, des syndicats de surveillants de prison appellent au blocage des établissements pénitentiaires ce matin. "On repart sur nos plateformes revendicatives", à la fois sur la sécurité des personnels et sur une évolution statutaire, a indiqué Emmanuel Baudin, secrétaire général de FO-Pénitentiaire, premier syndicat chez les surveillants de prison.





Une marche blanche est prévue cet après-midi au départ du quartier Mistral à Grenoble (Isère), en direction du pont de Catane où deux jeunes sont morts samedi soir en scooter alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Cette marche aura lieu après les obsèques de l'un de ces deux jeunes.



Son avocat devrait déposer la caution au tribunal ce matin. Carlos Ghosn devrait sortir sous peu de la prison de Kosuge à Tokyo où il a passé plus de 100 jours, jurant de se défendre vigoureusement face à des accusations de malversations financières selon lui infondées.