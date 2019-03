Agression de Condé-sur-Sarthe: plusieurs prisons bloquées en soutien aux surveillants blessés

Des actions symboliques ont lieu ce mercredi dans plus d'une quinzaine d'établissements pénitentiaires au lendemain de l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé.

Le personnel pénitentier se mobilise au lendemain de l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne. Plusieurs syndicats, dont Force Ouvrière et la CGT, ont appelé au blocage des prisons dès ce mercredi.

Devant la prison où s'est déroulée l'attaque, une centaine de surveillants se sont rassemblées pour bloquer l'établissement pénitentiaire en soutien de leurs deux collègues grièvement blessés. En Ile-de-France, les prisons de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, et de Fresnes, dans le Val-de-Marne, sont également bloquées par les surveillants.

Mobilisation dans toute la France

Dans le sud de la France, une quarantaine de surveillants empêchent les entrées et les sorties depuis 6h du matin à la prison de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, tandis que la maison d'arrêt de Nice est également bloquée, rapporte France Bleu Azur. Au Pontet, dans le Vaucluse, une trentaine de surveillants pénitentiaires empêchent la relève afin de signifier leur soutien à leurs deux collègues agressés, mais ils prévoyaient prévoient de quitter les lieux vers 8 heures, selon France Bleu Vaucluse.

Par ailleurs, des surveillants pénitentiaires sont également mobilisés en Charente et en Charente-Maritime, rapporte France Bleu La Rochelle. En Charente, ils occupent les entrées et sorties de la maison d'arrêt d'Angoulême, empêchant les visites et les transferts. En Charente-Maritime, le personnel bloque la prison de Rochefort et a organisé un rassemblement et un blocage devant celle de Saintes. Les surveillants distribuent aussi des tracts aux automobilistes à l'entrée du pont de l'île de Ré.

Débrayage à Valence, grève "illimitée" à Seysses

Des surveillants sont aussi mobilisés devant les prisons dans le Nord à Annoeulin et Douai, dans le Pas-de-Calais à Vendin-le-Vieil et Bapaume, et dans l'Aisne à Château-Thierry, selon France Bleu Nord. En Haute-Garonne, des surveillants de la prison de Seysses entrent dans une grève "illimitée" à l'appel de Force ouvrière (FO) qui prévoit un blocage jeudi, rapporte France Bleu Occitanie.

Les surveillants de la prison de Valence dans la Drôme sont aussi appelés à débrayer ce mercredi matin, une soixantaine devraient commencer leur service avec un quart d'heure de retard, rapporte France Bleu Drôme-Ardèche.