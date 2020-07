Agression d'un conducteur de bus à Bayonne : sa famille organise une marche blanche "pour dire stop, arrêtez ces massacres"

Cette marche est prévue à 19h30. L'épouse du conducteur explique pourquoi sur France Bleu.

Véronique Monguillot, la compagne de Philippe Monguillot, le conducteur de bus violemment agressé dimanche soir, organise une marche blanche mercredi 8 juillet à partir de 19h30 à Bayonne "pour dire stop, arrêtez ces massacres", témoigne-t-elle sur France Bleu Pays Basque.

Cette marche est "très importante" pour elle, car elle veut "se rendre compte à quel point Philippe est aimé, apprécié". C'est aussi "pour qu'on ne fasse plus jamais ce genre de chose, ce genre de catastrophe, c'est ça que je veux qu'on retienne. Nous, on est là, on prend de notre temps, on prend de notre tristesse, pour montrer qu'on est solidaires les uns des autres et pour dire stop arrêtez ces massacres, arrêtez ces massacres !"

Après avoir été roué de coups dimanche soir, parce qu'il voulait contrôler un ticket de bus et qu'il demandait à des passagers de porter un masque, le conducteur de 58 ans est en état de mort cérébrale.

Il n'est pas parti encore, même si on sait que c'est une question de quelques heures. Je le sais pertinemment.Véronique Mongouillot, la femme du conducteur agressé à France Bleu

"Son état n'a pas évolué dans le bon sens, au contraire. Même si les médecins essaient de faire un petit peu plus, au bout d'un moment il ne faut pas s'acharner", souffle-t-elle.

Quatre personnes ont été mises en examen pour cette agression, dont deux pour tentative d'homicide volontaire, a appris France Bleu Pays basque. Deux d'entre elles ont reconnu les faits lors de leur garde à vue.