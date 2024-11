Agent municipal tué à Grenoble : un suspect arrêté au Portugal

L’homme suspecté de la mort de l’agent municipal en septembre dernier à Grenoble (Isère) a été intercepté jeudi 21 novembre dans le nord du Portugal. En cavale depuis deux mois, le suspect est âgé de 25 ans.

Après deux mois et demi d’attente, c’est par un appel de la police judiciaire hier soir que Jean-Marc Dejean a appris l’arrestation du suspect du meurtre de son frère. “Ça nous fait du bien. On attend que l’enquête se poursuive et que le procès commence pour avoir des réponses et que justice soit faite”, déclare le frère de Lilian Dejean.

Le suspect déjà connu de la justice

En septembre dernier, Lilian Dejean a été tué d’une balle au thorax. Il voulait empêcher la fuite d’un homme responsable d’un accident de la circulation à Grenoble (Isère). C’est à 1 500 km de là, dans le nord du Portugal, que le suspect a été arrêté jeudi 21 novembre. Sous mandat d’arrêt européen, l’homme de 25 ans en cavale était activement recherché. Il était déjà connu de la justice pour vol, violences et trafic de stupéfiants notamment.

Pour les agents municipaux et collègues de Lilian Dejean, c’est aussi la fin d’une attente. Son absence est toujours douloureuse. Pour eux, cette arrestation est un premier pas vers la justice.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.