Agent municipal tué à Grenoble : le suspect avait déjà été condamné dans une affaire de meurtre

L'homme de 25 ans soupçonné d'avoir tué par balle un agent municipal à Grenoble (Isère), avait déjà été condamné dans une affaire de meurtre, a annoncé le procureur de Grenoble, Eric Vaillant. L'homme, qui avait 16 ans à l'époque, "était présent à proximité du meurtrier" de Luc Pouvin en 2015 près de Grenoble. ll avait été condamné à huit mois de prison pour port d'arme.

Le 20 juin 2015, un homme avait trouvé la mort à Saint-Martin-d'Hères, en banlieue de Grenoble. En 2019, le meurtrier avait été condamné en appel à 15 ans de prison. Celui qui l'accompagnait le jour du meurtre, mineur à l'époque des faits, avait été entendu en tant que témoin lors des procès aux assises (en première instance et en appel), selon les avocats des différentes parties auprès du Parisien.

Le suspect est toujours en fuite

"Le tireur et le suspect étaient tous les deux sur un toit, avec le but de faire du mal. Il était armé, il n'a pas tiré mais il n'a rien fait non plus pour que son copain n'appuie pas sur la gâchette", a confié Jimmy Pouvin, le frère du jeune homme abattu en 2015, à France Bleu.

Une information judiciaire pour "meurtre" et "blessure involontaire" a été ouverte par le parquet dans l'affaire de l'agent municipal tué. Le suspect, qui est toujours en fuite, a par ailleurs déjà été condamné pour violences en 2023.