Scandale de la viande de cheval : l'ex-directeur de l'entreprise Spanghero condamné à six mois de prison ferme

L'ex-directeur de l'entreprise Spanghero a été condamné par le tribunal de correctionnel de Paris à deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis, mardi 16 avril. Le tribunal correctionnel a jugé Jacques Poujol coupable de tromperies liées à la viande de cheval. Il lui était notamment reproché d'avoir vendu entre 2012 et 2013 plus de 500 tonnes de cheval pour du bœuf au fabricant de plats préparés Tavola, dans une entente frauduleuse avec un négociant néerlandais, Johannes Fasen, condamné à deux ans assortis d'un mandat d'arrêt.

Le scandale, qui n'avait eu aucune conséquence sanitaire, avait éclaté au Royaume-Uni début 2013 et s'était propagé à toute l'Europe. Des marques comme Findus et Picard avaient découvert que les lasagnes et autres plats préparés "pur bœuf" qu'ils commercialisaient contenaient en fait, pour des milliers d'entre eux, du cheval.

Ce volet Spanghero jugé à Paris est le plus retentissant de cette fraude. Deux anciens responsables de cette société et deux négociants néerlandais en viandes étaient poursuivis pour escroquerie en bande organisée et tromperies. Ils étaient notamment soupçonnés notamment d'avoir vendu entre 2012 et 2013 au fabricant de plats préparés Tavola plus de 500 tonnes de cheval comme étant du boeuf.