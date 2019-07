Seine-Maritime : un fils de Latifa Ibn Ziaten violemment agressé près de Rouen

Il a été agressé alors qu'il rentrait chez lui, vers 20h, jeudi soir. Il est actuellement hospitalisé au CHU de Rouen

Naoufal Ibn Ziaten, le frère du militaire Imad Ibn Ziaten abattu par Mohammed Merah en 2012 à Toulouse (Haute-Garonne), a été victime d'une agression, jeudi 11 juillet vers 20h, alors qu'il rentrait chez lui à Darnétal, près de Rouen (Seine-Maritime), selon France Bleu Normandie. Il est actuellement à l'hôpital et son avocat annonce son intention de porter plainte. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Rouen.

Naoufal Ibn Ziaten, 30 ans, rentrait chez lui quand il a été agressé par plusieurs hommes. "Il a été violemment frappé par au moins trois hommes, ils lui ont mis des coups de poings et lui ont projeté la tête contre les murs. Ces hommes l'ont certainement suivi", a expliqué Maître Méhana Mouhou, l'avocat de la famille, à France Bleu Normandie. Il y voit un avec les tags insultants découverts il y a un mois au domicile familial de sa mère, Latifa Ibn Ziaten.

Déjà menacé il y a deux ans

Un ami de la victime, lui aussi présent au domicile, a également été violemment agressé. "Les agresseurs ont pris la fuite car mon client leur a dit que son père allait arriver", a détaillé l'avocat. Les deux victimes ont été hospitalisés au CHU de Rouen. Naoufal Ibn Ziaten devait subir un scanner cérébral dans la nuit et l'avocat doit déposer plainte dans la matinée.

"Je ne connais pas le mobile de cette agression, une enquête de police est ouverte, mais ça commence à faire beaucoup de coïncidences. Pour le fils agressé hier soir, il y a un lien avec l'affaire Merah. Il y a deux ans, Naoufal Ibn Ziaten était menacé dans le cadre de cette affaire. Et il y a pile un mois, le domicile des parents Ibn Ziaten près de Rouen était tagué", a rappelé maître Maître Mouhou. Des tags qui faisaient clairement référence à l'affaire Merah : "Vive Merah", "C'est bientôt à toi" "Juif bientôt mort", pouvait-on notamment lire.

La police a placé sous surveillance le domicile de Latifa Ibn Ziaten et de son époux, ainsi que celui du fils agressé hier soir. Latifa Ibn Ziaten, qui parcourt la France avec son association Imad, association pour la jeunesse et la paix, tente de faire passer un message de paix et de tolérance dans les établissements scolaires.