Condamnation d'Abdelkader Merah : "Entendre que le procès a été inéquitable, c'est déplorable et scandaleux"

Olivier Morice, l'avocat de la famille de Mohamed Legouad, le militaire tué par Mohamed Merah en mars, répond vendredi sur franceinfo aux propos d'Eric Dupond-Moretti dont le client, Abdelkader Merah, a été condamné jeudi à 30 ans de réclusion.

"C'est non seulement déplorable mais scandaleux vis-à-vis des familles des victimes", réagit vendredi 19 avril sur franceinfo Me Olivier Morice. L'avocat de la famille du caporal Mohamed Legouad, tué par Mohamed Merah, répond aux propos d'Eric Dupond-Moretti dont le client, Abdelkader Merah, a été condamné à 30 ans de réclusion pour association de malfaiteurs et complicité d'assassinat pour les sept meurtres de son frère, Mohamed Merah. Plus tôt sur franceinfo, Me Dupond-Moretti avait qualifié le procès d'"inéquitable". Une réaction de "mauvais perdant", selon Olivier Morice.

"Eric Dupond-Moretti essaie de prendre à partie l'opinion publique en disant que ce procès n'a pas été équitable", estime Me Morice. "Qu'on puisse être déçu d'une décision de justice et former un pourvoi en cassation c'est autorisé, et c'est normal. Mais que l'on vienne jeter le discrédit sur une décision de justice qui a été extrêmement motivée, contrairement à ce que prétend Eric Dupond-Moretti, c'est grave."

Tous les éléments constitutifs des infractions à la fois d'association de malfaiteurs terroristes et à la fois de complicité ont été mis en évidence.Me Olivier Moriceà franceinfo

"Lorsque l'on nie à ce point la valeur de l'autorité de la justice, je me demande où se situe le manque de dignité, poursuit Olivier Morice. Il peut être fier quand il obtient des acquittements, tout le monde reconnaît son talent, mais de là à jeter l'opprobre sur une décision de justice, ce n'est pas correct."