WikiLeaks : Julian Assange est "libre" après avoir conclu un accord avec la justice américaine

"Julian est libre!!!" Stella Assange a exulté après le départ du Royaume-Uni, lundi 24 juin, de son mari, Julian Assange, où il était détenu depuis 2019. Le fondateur de WikiLeaks a négocié un accord de plaider coupable avec la justice américaine qui réclamait son extradition, a annoncé son organisation. Poursuivi pour avoir exposé au grand jour des centaines de milliers de documents confidentiels, l'Australien de 52 ans doit comparaître mercredi à 9 heures, heures locales (1 heure du matin, heure de Paris) devant un tribunal fédéral des îles Mariannes, territoire américain du Pacifique, selon des documents judiciaires rendus publics dans la nuit de lundi à mardi.

Il est désormais poursuivi pour "complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale", et devrait plaider coupable de ce seul chef. Il devrait être condamné à 62 mois de prison, déjà purgés en détention provisoire à Londres, ce qui lui permettrait de regagner libre son Australie natale.

JULIAN ASSANGE IS FREE



Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…