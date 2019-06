Suède : un tribunal rejette la demande d'arrestation de Julian Assange pour viol

Cette décision, susceptible d'appel, est une déception pour l'accusation qui espérait émettre un mandat d'arrêt européen pour transférer l'Australien en Suède.

Un répit pour Julian Assange. Un tribunal suédois a débouté lundi 3 juin le parquet qui demandait le placement en détention par défaut du fondateur de WikiLeaks. Ce dernier est poursuivi pour un viol présumé commis en Suède en 2010 et détenu à Londres.

La décision du tribunal d'Uppsala, susceptible d'appel, est un revers pour l'accusation qui espérait émettre un mandat d'arrêt européen en vue du transfèrement en Suède de l'Australien avant la prescription des faits en août 2020. Une plaignante accuse l'Australien d'avoir engagé un rapport sexuel pendant qu'elle dormait et sans préservatif, alors qu'elle lui avait refusé tout rapport non protégé à plusieurs reprises. De son côté, Assange a toujours nié les faits de viol, et soutient qu'elle était consentante et avait accepté de ne pas utiliser de préservatif.

L'informaticien australien arrêté le 11 avril à Londres après avoir passé sept ans à l'ambassade d'Equateur y a été condamné à 50 semaines de prison pour violation des conditions de sa liberté conditionnelle. La délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre ouvrirait la voie à une demande d'extradition en Suède.