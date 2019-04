Julian Assange : la fin de la cavale

Un homme vieilli, à la barbe blanche, soulevé en dehors de l'ambassade en criant puis emmené par la police. C'est la fin d'une longue cavale pour Julian Assange. Sa fuite commence en 2010. Sur son site Wikileaks, il divulgue des informations secrètes sur l'intervention des États-Unis au Moyen-Orient qui font scandale. Mais au même moment, la justice suédoise le soupçonne de crime sexuel. Il nie, parle d'un coup tordu.

Sept ans à se réfugier dans l'ambassade d’Équateur

Quelques mois plus tard, alors qu'il se rend à une convocation de la police britannique, il est arrêté puis libéré sous caution. Une liberté en suspens. Assange craint toujours une extradition vers les États-Unis où il est accusé d'espionnage. À Londres, il se réfugie vers l'ambassade d’Équateur et demande l'asile politique. Il y restera cloitré pendant sept ans, critiquant tour à tour les États-Unis et ses conditions de détention. Au fil des ans, ses alliés se font de plus en plus rares. Il est finalement lâché par le nouveau président équatorien. C'est lui qui a autorisé son arrestation dans l'ambassade.

Le JT

Les autres sujets du JT