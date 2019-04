DIRECT. Julian Assange encourt 5 ans de prison maximum, selon son inculpation aux Etats-Unis

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ASSANGE

: Il y a quelques minutes, le ministère américain de la Justice a dévoilé l'acte d'accusation de la justice américaine contre Julian Assange, qui était jusqu'ici sous scellé. On y apprend qu'il est inculpé de "piratage informatique", accusé d'avoir aidé l'ex-analyste du renseignement américain Chelsea Manning à obtenir un mot de passe pour accéder à des milliers de documents classés secret-défense, ensuite révélés au public. C'est notamment au titre de la demande d'extradition aux Etats-Unis que le Royaume-Uni dit avoir arrêté Julian Assange ce matin.

: Julian Assange comparaît actuellement devant un tribunal à Londres.

: La police britannique explique qu'elle a interpellé Julian Assange en vertu d'un mandat de juin 2012, délivré par le tribunal londonien de Westminster, pour non présentation au tribunal, mais aussi d'une "demande d'extradition américaine". Il pourrait être présenté au tribunal de Westminster aujourd'hui. Des journalistes l'ont vu il y a quelques minutes quitter, menotté, le poste de police où il était interrogé.

: Bonjour @Etienne. L'affaire pour laquelle il était poursuivi en Suède à en effet été classée en 2017, devant l'impossibilité de poursuivre l'enquête, même si l'avocate d'une des plaignantes veut la rouvrir.

: Bonjour,Quels sont les motifs de l'arrestation de Julian Assange ? L'affaire n'avait pas été classée ?

: La ministre des Affaires étrangères de l'Australie, d'où Julian Assange est originaire, se dit, elle, "persuadée" qu'il sera "traité de manière équitable dans la procédure judiciaire à laquelle il est soumis au Royaume-Uni".

: Autre son de cloche à l'ONU, dont le rapporteur spécial prévoit de rendre visite à Julian Assange sur son lieu de détention. Une autre rapporteuses spéciale estime que l'Equateur fait courir au fondateur de WikiLeaks le risque de "graves" violations de ses droits.

: Julian Assange "n'est pas un héros", réagit le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, après l'arrestation à Londres du fondateur de WikiLeaks. "Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que personne n'est au-dessus des lois", a-t-il ajouté, estimant qu'Assange "a fui la vérité pendant des années et il est juste que son avenir soit décidé par le système judiciaire britannique".

: Le président équatorien Lenin Moreno affirme qu'il a "demandé à la Grande-Bretagne la garantie que M. Assange ne serait pas extradé vers un pays où il pourrait être torturé ou condamné à mort. Le gouvernement britannique me l'a confirmé par écrit".

: "Les images de l'ambassadeur de l'Equateur invitant les services secrets britanniques dans son ambassade, pour y chercher celui qui a publié - qu'on le veuille ou non - des articles primés, finiront dans les livres d'histoire. Les critiques d'Assange peuvent se réjouir, mais c'est une heure noire pour la liberté de la presse."



Edward Snowden réagit également à l'arrestation du fondateur de Wikileaks, organisation qui l'avait aidé à obtenir l'asile politique en Russie.

: La Russie a également dénoncé cette arrestation. "La main de la démocratie étrangle la liberté", a réagi sur Facebook la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. "Nous espérons que tous ses droits seront respectés", a déclaré de son côté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

: Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon réagit à cette arrestation, accusant le président équatorien d'être un "traitre" et un "larbin des USA".

: L'avocate d'une des deux femmes qui ont accusé Julian Assange de viol, en Suède en 2010, a indiqué à l'AFP qu'elle comptait "tout faire pour que les procureurs rouvrent l'enquête suédoise et qu'Assange soit remis à la Suède et traduit en justice pour viol". La Suède avait abandonné les poursuites en mai 2017, faute de pouvoir avancer les investigations, mais trois ans avant la date de prescription.

: Lenin Moreno, qui été vice-président de Rafael Correa et lui a succédé en 2017, défend une décision prise "de manière souveraine". Il dit que l'asile a été retiré à Julian Assange "pour avoir violé à plusieurs reprises les conventions internationales et le protocole de cohabitation".

: L'ancien président équatorien Rafael Correa, qui avait accordé l'asile à Julian Assange, réagit lui aussi vertement à l'arrestation de ce dernier. Il accuse son successeur Lenin Moreno d'être "le plus grand traître de l'histoire équatorienne et latino-américaine", et d'avoir commis "un crime que l'humanité n'oubliera jamais".

: Wikileaks réagit, sur Twitter, à l'arrestation de son fondateur Julian Assange. L'organisation affirme que l'asile lui a été retiré "illégalement" et "en violation du droit international" par l'Equateur, permettant à la police britannique de l'arrêter dans l'ambassade.

: Les autorités britanniques affirment avoir été autorisées à pénétrer dans l'ambassade d'Equateur, après que le pays a retiré l'asile à Julian Assange. Le fondateur du site Wikileaks sera présenté "dès que possible" à un magistrat, ajoute la police dans son communiqué. Voici notre article pour plus d'explications.









: Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, réfugié depuis 2012 à l'ambassade d'Equateur à Londres, a été arrêté aujourd'hui, annonce la police britannique dans un communiqué.