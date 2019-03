Sophie Le Tan : le suspect entendu par la juge

C'est une audition dont on ne sait pas grand-chose pour le moment. Jeudi 28 mars, le principal et unique suspect dans l'affaire de la disparition de Sophie Le Tan est entendu par la juge d'instruction, pour la deuxième fois. "Cela faisait cinq mois que Jean-Marc Reiser n'avait pas été interrogé par la justice, précise la journaliste Marie Coulon, en direct de Strasbourg (Bas-Rhin). Il y a de nouveaux éléments qui ont été versés au dossier, notamment les résultats d'analyses d'une centaine de prélèvements réalisés au domicile du suspect, mais aussi dans sa voiture. On parle d'ADN, d'empreintes, d'objets, notamment d'un objet maculé de sang qui aurait été retrouvé dans la cave de son appartement".

La famille attend la vérité

Jean-Marc Reiser doit probablement s'exprimer sur ces éléments. La famille de Sophie Le Tan, présente devant le tribunal, espère qu'il apportera des réponses. Elle arbore des rubans bleu et blanc.

Le JT

Les autres sujets du JT