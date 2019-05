Sophie Le Tan : le sang de l'étudiante découvert sur les chaussures du suspect

Les charges qui pèsent à l'encontre de Jean-Marc Reiser semblent s'accumuler. De nombreuses traces ADN ont été prélevées dans son appartement, près de Strasbourg (Bas-Rhin), après la disparition de Sophie Le Tan en septembre dernier. Les derniers résultats d'expertise attestent que c'est bien le sang de l'étudiante qui a été trouvé sur les chaussures du suspect, sur l'une de ses vestes et sur le sol de son logement. Pour l'avocat de la famille de la jeune fille, il n'y a plus aucun doute sur sa culpabilité.

L'accusé assure avoir soigné la jeune femme

Lors de sa dernière audition chez le juge, le suspect a déjà dû s'expliquer sur le sang trouvé dans sa baignoire et surtout sur une scie saisie dans sa cave. À chaque fois, il décrit la même scène, selon laquelle la jeune fille s'est blessée à la main et il l'a soignée à son domicile. Joint ce mardi 7 mai, l'avocat de Jean-Marc Reiser n'exclut pas que ces nouvelles traces soient liées à cette blessure. Les parents de Sophie Le Tan, eux, attendent toujours de connaître la vérité, et surtout que l'on retrouve le corps de leur fille.

