Pédophile assumé, comment le chirurgien Joël Le Scouarnec a-t-il pu passer sous les radars pendant trente ans ?

Joël Le Scouarnec avait confié à sa sœur qu’il refusait de s’inscrire sur les listes électorales pour ne pas être tiré au sort comme juré et devoir juger les autres. C'est lui qui va être jugé par un jury de cour d’assises du 13 au 17 mars, à Saintes (Charente-Maritime), sans doute à huis clos. Cet ancien chirurgien comparaît pour viols et/ou attouchements sur quatre victimes, deux nièces, une patiente et une voisine. C'est cette petite fille de 6 ans qui a, malgré elle, ouvert la boîte de Pandore et mis fin à trente ans d'omerta autour des agissements pédocriminels présumés de cet homme.

"Si les faits avaient été dénoncés avant, notre fille n'aurait pas été violée", dénoncent, amers, ses parents, qui ont porté plainte en mai 2017. Il déclenchent alors une première étape judiciaire. Joël Le Scouarnec dément avoir violé leur enfant mais reconnaît des attouchements et livre le nom de quelques autres victimes dans son entourage, dont trois pour lesquelles les faits sont prescrits. Les enquêteurs identifient également une possible première victime hospitalière en commençant à éplucher les écrits prolifiques et nauséabonds de l’accusé sur ses "activités pédophiles".

Le puzzle s'agrandit au fur et à mesure des investigations, et la justice ouvre une seconde enquête. Dans cette procédure, le nombre de victimes potentielles s’élève à près de 350, en majorité des patientes et patients mineurs au moment des faits présumés. Ce deuxième volet, vertigineux, sera jugé ultérieurement. Une question taraude les enquêteurs et au-delà : comment des faits aussi graves, s'ils sont avérés, ont-ils pu avoir lieu sans être dénoncés ?