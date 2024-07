Info franceinfo Affaire Joël Le Scouarnec : le parquet de Lorient réclame le renvoi de l'ex-chirurgien devant une cour criminelle

Le parquet de Lorient requiert le renvoi de l’ex-chirurgien Joël Le Scouarnec devant la Cour criminelle départementale du Morbihan, pour viols et agressions sexuelles sur 300 victimes, dont l’immense majorité sont des mineurs de moins de 15 ans, selon le réquisitoire définitif que franceinfo a pu consulter.

Ce sera ensuite au tour de la juge d'instruction de se prononcer sur ce renvoi devant une cour criminelle. Les investigations avaient été clôturées fin avril au terme de sept ans d'enquête. Le parquet de Lorient demande également le maintien en détention provisoire de Joël Le Scouarnec, aujourd'hui âgé de 73 ans, jusqu’à sa comparution.

Des victimes recensées sur plus de 20 ans

Dans ce dossier, 300 personnes sont actuellement reconnues parties civiles, une dizaines d'autres ayant été exclues pour prescription, selon le réquisitoire du parquet. L'ex-chirurgien, aujourd'hui âgé de 73 ans, est soupçonné d'avoir sévi pendant 23 ans, entre 1991 et 2014 un peu partout dans l'ouest de la France, notamment dans le Finistère, le Morbihan, en Charente-Maritime (La Rochelle) ou encore en Indre-et-Loire (Tours).

Lors de l'enquête, tentaculaire, les enquêteurs ont retrouvé un carnet de plusieurs milliers de pages dans lequel Joël Le Scouarnec notait le nom de ses victimes. Il y décrivait des pratiques sexuelles qu'il aurait eues avec elles. Dans plus de la moitié des cas, les victimes étaient des petits garçons. L'ex-chirurgien les rencontrait dans les hôpitaux où il travaillait.

Joël Le Scouarnec a reconnu certains faits qui lui sont reprochés. Des faits essentiellement d'agressions sexuelles et non pas les plus graves, ceux de viols. En cas de procès, celui-ci est susceptible de durer plusieurs mois. Joël Le Scouarnec a déjà été condamné à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Saintes en décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles sur une petite voisine, sur deux de ses nièces et sur une ancienne patiente de la clinique de Loches (Indre-et-Loire) où il a exercé.