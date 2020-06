''Nous n'en sommes qu'au début'' : les fouilles opérées dans une ancienne maison de Michel Fourniret n'ont encore rien révélé

Si les importants moyens déployés nourrissent "l'espoir" de la famille, les fouilles entamées lundi 22 juin dans une ancienne maison du tueur en série Michel Fourniret à Villes-sur-Lumes n'ont pas livré le corps d'Estelle Mouzin, disparue en 2003.

Pendant des heures, les enquêteurs armés de drones et de radars ont sondé tous les sols de la maison. Celui de la cave a même été passé à la lumière bleue fluorescente pour faire apparaître des traces de sang. En vain : les fouilles entamées lundi 22 juin dans une ancienne maison du tueur en série Michel Fourniret à Ville-sur-Lumes, dans les Ardennes, n'ont pas livré le corps de sa victime Estelle Mouzin, disparue en 2003. Une déception pour Me Didier Seban, l'avocat de la famille d'Estelle Mouzin. ''Les recherches n'ont pas abouti, indique-t-il. On ne peut pas dire qu'on a identifié qu'Estelle ait pu être retenue dans cette maison, mais les recherches vont continuer dans les jours qui viennent et nous avons bon espoir.'

C'est une maison où il est allé à plusieurs reprises, qui a été habitée par sa sœur et qui était à l'abandon au moment où Estelle a disparu. On pouvait donc imaginer que des choses aient pu se passer dans cette maison : tout n'a pas encore été vérifié.Me Didier Sebanà franceinfo

L'avocat évoque une ''première étape'' : ''Il y aura encore des recherches autour de cette maison, mais en tout état de cause, c'est une première étape, indique-t-il. Nous irons dans la semaine au château du Sautou. Là où deux corps avaient été découverts au moment du procès, un peu avant le procès de Michel Fourniret dans les Ardennes, peut-être qu'on retrouvera d'autres indices ou d'autres éléments...''

''Nous n'en sommes qu'au début''

C'est en effet au château du Sautou que deux corps avaient été retrouvés en 2004. Pour Me Richard Delgenes, l'avocat de Monique Olivier, l'ex femme de Fourniret, il faudra faire preuve de patience. ''Nous n'en sommes qu'au début, indique Me Delgenes. C'est une semaine complète de fouilles qui est prévue à différents endroits sur différents sites. Il y aura des fouilles prévues au Sautou dans les jours qui viennent.'' ''C'est un peu prématuré pour dire qu'on n'a rien trouvé, ajoute Me Delgenes. Les fouilles vont continuer encore longtemps. Je pense, et toute la semaine du bout des lèvres.'' L'avocat évoque aussi quelques objets retrouvés par les enquêteurs et qui pourraient peut être aider à résoudre l'énigme.