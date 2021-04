Info franceinfo Affaire Estelle Mouzin : Monique Olivier reconnait un rôle dans la séquestration de la fillette dans les Ardennes

Monique Olivier, l’ex-épouse de Michel Fourniret, a reconnu un rôle dans la séquestration d’Estelle Mouzin dans les Ardennes, a appris lundi 5 avril franceinfo auprès de Didier Seban, l’un des avocats d’Eric Mouzin, le père de la fillette. "Elle n’était pas en Seine-et-Marne [département où l'enfant a été enlevée] mais était présente au moment où Estelle était dans les Ardennes, vivante", a précisé maître Seban. "Ce sont des déclarations qu’elle n’avait pas faites jusque-là et que Michel Fourniret n’avait pas faites non plus".

Reprise des fouilles mardi prochain

Monique Olivier a fait ces déclarations à la juge d’instruction Sabine Kheris en fin de semaine dernière, en marge de fouilles opérées dans les Ardennes. Selon Didier Seban, Monique Olivier a donné des indications qu’elle "n’avait jamais données jusqu’ici".

"En précisant sa participation et son rôle, elle a orienté les enquêteurs vers un lieu qui va être fouillé dans les jours qui viennent". Didier Seban, avocat d'Eric Mouzin à franceinfo

Dès mardi, les fouilles vont recommencer dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d’Estelle Mouzin disparue le 9 janvier 2003, à Guermantes en Seine-et-Marne. En novembre 2019, Michel Fourniret a été mis en examen dans cette affaire pour "enlèvement et séquestration suivis de mort".