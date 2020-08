Affaire Estelle Mouzin : Michel Fourniret va-t-il révéler où est le corps de la fillette ?

Après les déclarations accablantes de Monique Olivier et les traces ADN retrouvées récemment dans leur domicile, la culpabilité de Michel Fourniret dans la disparition d'Estelle Mouzin en 2003 ne fait guère de doute. "Tout l'enjeu pour la juge d'instruction, mardi 25 août, sera d'aller plus loin et de faire dire à Michel Fourniret où il a caché le corps d'Estelle Mouzin", explique Nathalie Perez, journaliste France Télévisions, en duplex depuis le palais de justice de Paris.

Deux jours d'audition

L'audition de Michel Fourniret s'annonce délicate, face à un homme imprévisible qui s'est toujours exprimé avec un langage codé et qui a souvent mené les enquêteurs sur des fausses pistes. "La juge s'est donnée deux jours, deux jours pendants lesquels elle va tout faire pour que Michel Fourniret retrouve la mémoire et révèle enfin où se trouve le corps d'Estelle Mouzin", conclut la journaliste.