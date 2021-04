Affaire Grégory : "Forte probabilité" que Jacqueline Jacob ait écrit la lettre de revendication du meurtre, d'après une nouvelle expertise

Selon le rapport d’expertise en stylométrie, il y a une "forte probabilité" que Jacqueline Jacob soit l’autrice de la lettre de revendication du meurtre du petit Grégory, a appris vendredi 23 avril franceinfo de source proche du dossier, confirmant une information de 20 Minutes.

Contacté par franceinfo, François Saint-Pierre, l'avocat des époux Jacob, reste très prudent face aux conclusions de cette nouvelle expertise, parlant d'un rapport "très complexe".

Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante du petit Grégory Villemin, assassiné en 1984, avaient été mis en examen en juin 2017 pour "enlèvement et séquestration suivie de mort". Ces mises en examen avaient finalement été annulées en mai 2018 pour des raisons de procédure.



24 lettres du corbeau comparées avec les écrits des protagonistes

L'expertise en stylométrie a été réalisée par un laboratoire suisse 36 ans après la mort du petit Grégory. Attendue depuis des mois, elle a été versée au dossier d’instruction, avait révélé franceinfo jeudi 22 avril.

Les experts ont comparé 24 lettres du corbeau avec les écrits de plusieurs protagonistes du dossier. La stylométrie analyse les différentes caractéristiques du discours d'une personne. La richesse de son vocabulaire, la longueur des phrases, les mots qu'elle va employer. Cette technique n'avait encore jamais été utilisée en France dans un dossier judiciaire. Plus développée aux États-Unis, cette technique a déjà permis de résoudre plusieurs affaires criminelles.