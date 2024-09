Procès des viols de Mazan : une marche blanche en soutien à Gisèle Pelicot organisée le samedi 5 octobre à Mazan

Une marche blanche en soutien à Gisèle Pelicot aura lieu le samedi 5 octobre prochain à Mazan, dans le Vaucluse, rapporte vendredi France Bleu Vaucluse. Cette marche blanche est organisée à partir de 14h30, à l'initiative d'un groupe de femmes victimes de violences et de l'association vauclusienne Isofaculté, spécialisée dans la reconstruction personnelle par la médiation des chevaux.

"Touchées par la souffrance de Gisèle Pelicot, qui résonne avec leur propre parcours, ces femmes, accompagnées par un solide réseau associatif et institutionnel du Vaucluse, prendront la tête du cortège, offrant à chacun l'occasion d'exprimer sa solidarité et son empathie à l'égard de toutes les victimes", écrivent les organisatrices dans un communiqué vendredi. Le cortège suivra le parcours historique de la fête du Càrri, "un événement traditionnel mazanais dédié à la solidarité". Une lecture de poèmes et des témoignages de participantes sont prévus.

Samedi 14 septembre dernier, des rassemblements avaient réuni 10 000 personnes dans toute la France pour soutenir Gisèle Pelicot et toutes les victimes de violences sexuelles et pour que "la honte change de camp". Le procès des viols de Mazan traduit Dominique Pelicot devant la justice. Il est accusé d'avoir drogué son ex-épouse, Gisèle Pelicot, pour la violer et la faire violer par d'autres hommes. Il est jugé avec 50 accusés depuis le 2 septembre devant les assises du Vaucluse. Le procès se tient jusqu'au 20 décembre.