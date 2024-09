Procès des viols de Mazan : une avocate de la défense fait parler d’elle sur les réseaux sociaux

En publiant des vidéos dans lesquelles elle multiplie les provocations envers Gisèle Pélicot, l’une des avocates de la défense est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le procès reprendra lundi 23 septembre au matin.

Des vidéos devenues virales en seulement quelques heures. Sur les réseaux sociaux, les propos d’une des avocates de la défense suscitent l'indignation. Alors que la parole est en ce moment aux 50 co-accusés, ces derniers jours, cette avocate multiplie les publications maladroites voire provocantes. Au cours de ce procès hors-normes, les tensions se ressentent jusqu’au tribunal, où des accusés adoptent un comportement déconcertant. À ces polémiques s’ajoute celle de la diffusion des vidéos de viol pendant le procès. Elles auront finalement lieu sans journalistes ni public.

"Montrer le viol"

Pour la défense, c’est une manière d’éviter le sensationnalisme. "Diffuser ce genre de vidéos, c’est pour obtenir une vindicte populaire, ce n’est pas la justice", estime Me Paul-Roger Gontard, avocat de la défense. De leur côté, les partis civiles soutiennent qu’il est essentiel de rendre ce procès le plus public possible. "Nous estimons qu’il ne faut pas avoir peur de montrer le viol, de se confronter à lui, comme Gisèle Pélicot a décidé de le faire", a quant à lui expliqué Me Stéphane Babonneau, avocat de la plaignante. Au terme d’une troisième semaine d’audiences, Gisèle Pélicot est sortie sous les applaudissements. Le procès ne reprendra que lundi 23 septembre au matin.