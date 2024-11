Procès des viols de Mazan : les vies brisées des enfants du couple Pelicot

Alors que le procès des viols de Mazan touche à sa fin, la colère et la détresse des enfants de Gisèle Pelicot ont été entendues, lundi 18 novembre. Ses fils ont expliqué que les révélations sur les viols infligés par leur père à leur mère inconsciente avaient anéanti leurs familles.

Lundi 18 novembre, David et Florian Pelicot, les deux fils de Gisèle et Dominique, ont témoigné devant la cour criminelle du Vaucluse, à Avignon. David, 50 ans, est l’aîné de la fratrie. Il utilise l'expression "cet homme" pour désigner son père. Il est revenu sur une journée de novembre 2020, où, anéantie, sa mère lui avait appris l’impensable : "J’ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J’ai eu la nausée."

"On ne vit plus, on survit"

David s’est ensuite mis en colère, concernant de potentiels abus sur son fils, et sa sœur Caroline. "Dis la vérité sur les agissements sur ma sœur. Sur mon fils Nathan, s’il te reste un peu d’humanité", a-t-il demandé. À la sortie de l’audience, David Pelicot était désabusé. Florian, lui, ému, a déclaré : "On ne vit plus, on survit."

Caroline Darian, la fille des époux Pelicot, est revenue à la barre. Elle se dit certaine d’avoir été abusée par son père. "La seule différence qui existe entre Gisèle et moi, ce sont les preuves", a-t-elle affirmé. Elle estime aujourd’hui être la grande oubliée du procès.

