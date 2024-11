Procès des viols de Mazan : les fils du couple Pelicot à la barre

Ce lundi 18 novembre est consacré à l'audition des deux fils du couple Gisèle et Dominique Pelicot, David et Florian, les deux seuls membres de la famille à ne pas encore avoir été entendus par la cour, à Avignon.

Ils sont prêts à faire face à leur père. David et Florian, les deux fils de Gisèle et Dominique Pelicot. Ce lundi 18 novembre, pour la première fois, ils seront entendus par la cour criminelle d'Avignon (Vaucluse). Au cœur de leurs interrogations, cette question : comment leur père, Dominique Pélicot, 74 ans aujourd'hui, a-t-il pu orchestrer les viols de leur mère pendant plus de dix ans au sein du domicile conjugal ? Depuis la révélation en 2020 des faits qui a été une déflagration au sein de la famille, les enfants font front uni avec leur mère.

"Je suis très fier d'elle"

Leur sœur Caroline a déjà été entendue par les juges durant le procès. A chacune de ses interventions, elle a loué le courage de sa mère. "Elle fait preuve d'une dignité et d'un courage qui forcent le respect", explique-t-elle. "Je suis très fier d'elle", ajoute-t-elle. La fille cadette du couple reprendra brièvement la part cet après-midi. Autre question au cœur de cette affaire. Dominique Pelicot a-t-il abusé de ses filles et de ses petits-enfants ? Il réfute ces accusations et redoute le face-à-face avec ses enfants, selon son avocate.

