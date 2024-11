Procès des viols de Mazan : "il fallait que les choses soient dites" estime Brigitte Macron

Elle apporte son "soutien inconditionnel à toutes les femmes". Brigitte Macron s'est exprimée sur les viols de Mazan auprès de BFM TV, lundi 25 novembre. L'épouse du chef de l'Etat a estimé que "ce procès était essentiel" et qu'il "fallait que les choses soient dites et elles le sont". A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, elle a affirmé "le président et moi sommes solidaires avec elles et on est les aidera le plus possible".

Brigitte Macron assistait à Paris au prix du Fonds de dotation crée par l'actrice Line Renaud. Cette prise de parole intervient quelques heures après que l'accusation a requis des peines de quatre à vingt ans de réclusion criminelle contre les 21 premiers des 51 accusés au procès des viols de Mazan, jugés pour la plupart pour viols aggravés sur Gisèle Pelicot.

La peine maximale a été demandée contre Dominique Pelicot, ce septuagénaire qui pendant une décennie avait violé sa désormais ex-épouse, après l'avoir droguée aux anxiolytiques, et l'avait livrée à des dizaines d'hommes recrutés sur internet.