Procès des viols de Mazan : 20 ans de prison requis contre Dominique Pelicot

20 ans de prison ont été requis, dans la matinée du lundi 25 novembre, contre Dominique Pelicot, soit la peine maximale. Il est accusé d’avoir drogué sa femme, afin qu’elle soit violée par des dizaines d’inconnus

Gisèle Pelicot est sortie émue et déterminée du tribunal d’Avignon (Vaucluse), dans la soirée du lundi 25 novembre. "Que justice soit faite", réclame-t-elle. Quelques heures plus tôt, la tête baissée, Dominique Pelicot semblait, lui, abattu. L’avocate générale a requis 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale. "C’est sans surprise (…) c’est ce à quoi je m’attendais. Mais ça reste malgré tout des réquisitions choc et lourdes", a déclaré son avocate, Me Béatrice Navarro.

50 autres accusés

Le réquisitoire a débuté ce lundi. 50 autres accusés sont jugés aux côtés de Dominique Pelicot. Me Louis-Alain Lemaire, avocat de deux accusés, s’est dit "assez stupéfait par la sévérité des réquisitions". Eux, comme la plupart des accusés, sont poursuivis pour viol aggravé sur Gisèle Pelicot. Dans la matinée, 17 ans de prison ont été requis contre un homme de 63 ans, auquel il est reproché d’avoir imité le mode opératoire de Dominique Pelicot, en droguant et violant sa propre épouse. Les réquisitions se poursuivront mardi.

