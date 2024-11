Direct Quelles peines pour les 51 accusés ? Au procès des viols de Mazan, l'heure est au réquisitoire

Quelle peine faut-il infliger à Dominique Pelicot, accusé d'avoir drogué et violé son épouse, Gisèle Pelicot, pendant près d'une décennie ? Et quelles condamnations méritent les 49 hommes à qui il l'a livrée ? La parole est à l'accusation, lundi 25 novembre, au procès des viols de Mazan, avec le réquisitoire du parquet, devant la cour criminelle du Vaucluse. Si le mari reconnaît l'intégralité des faits, les deux représentants du ministère public, Jean-François Mayet et Laure Chabaud, devront déterminer si les autres accusés, âgés de 26 à 74 ans, pouvaient légitimement croire qu'ils participaient au scénario d'un couple libertin, où l'épouse aurait fait semblant de dormir. Parmi les coaccusés de Dominique Pelicot, la plupart ont fermement nié avoir participé à un "viol". Suivez notre direct.

Un réquisitoire sur trois jours. Sur le planning officiel, ce réquisitoire est prévu pour durer trois jours. Selon les informations recueillies auprès des différentes parties, il pourrait se clôturer mercredi en fin de matinée, le parquet estimant à environ quinze minutes en moyenne le temps qu'il consacrera à chaque accusé. La majorité d'entre eux, poursuivis pour viols aggravés, encourent jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle.

La parole sera ensuite à la défense. Après le réquisitoire, mercredi après-midi ou jeudi au plus tard, la parole sera donnée aux avocats de la défense, et ce jusqu'au 13 décembre. C'est Béatrice Zavarro, l'avocate de Dominique Pelicot, le principal accusé dans ce procès, qui s'exprimera en premier. Il restera ensuite une semaine à la cour pour délibérer, à partir du lundi 16 décembre, pour un verdict attendu le 20 décembre au plus tard.

Gisèle Pelicot veut "changer les mentalités". "Par ce geste presque politique de renoncer au huis clos", la septuagénaire a "invité toute la société à se poser des questions, à changer les mentalités, pour un avenir qui romprait enfin avec une violence qu'on voudrait d'un autre âge", a déclaré mercredi Antoine Camus, l'un de ses avocats, lors de sa plaidoirie. "Le consentement de Gisèle Pelicot n'a jamais été un sujet de préoccupation pour les accusés", a plaidé son confrère, Stéphane Babonneau, dénonçant "leur mépris" vis-à-vis de la victime.

Dominique Pelicot explique son "mobile". Décrit comme le "chef d'orchestre" de ce dossier hors norme, l'accusé de 71 ans a réaffirmé mardi qu'il avait commis ces viols "par l'intermédiaire de personnes qui ont volontairement accepté". "Je dois avouer que soumettre une femme insoumise était mon fantasme, par pur égoïsme, sans la faire souffrir", a-t-il déclaré, pour expliquer près de dix ans viols répétés sur sa désormais ex-épouse.