Direct Procès des viols de Mazan : les derniers mots de Gisèle Pelicot attendus ce mardi

Le procès des viols de Mazan entre dans sa dernière ligne droite. Après avoir entendu les 51 accusés pendant onze semaines d'audience, la cour criminelle du Vaucluse donnera, mardi 19 novembre, une dernière fois la parole à la victime. La septuagénaire, qui avait déclaré lors de son premier témoignage en septembre avoir été "sacrifiée sur l'autel du vice", pourra livrer une déclaration spontanée et répondra aux questions de la défense. Dominique Pelicot, son ex-mari, qui a orchestré ses multiples viols en la droguant à son insu, sera entendu une dernière fois lui aussi. Les plaidoiries de la partie civile auront lieu mercredi matin et les réquisitions du ministère public sont attendues dans les prochains jours. Suivez notre direct.

"Tu étais le diable en personne !" Le ton est monté à l'audience lundi lorsque les fils de Dominique Pelicot se sont adressés directement à leur père. "Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as prêté notre mère comme ça ?" lui a demandé Florian, 38 ans, le benjamin de la fratrie. "T'as toujours dit que notre mère était une sainte. Mais toi, tu étais le diable en personne", a-t-il fustigé. Ils ont appelé Dominique Pelicot à dire "la vérité" concernant leur sœur Caroline, celle-ci étant certaine d'avoir subi le même sort que sa mère, malgré l'absence de preuves.

Les derniers accusés ont été entendus. Philippe L. est le dernier accusé à avoir répondu aux questions de la cour criminelle mardi matin. Chaque semaine, ces hommes âgés de 26 à 72 ans ont été interrogés par groupes de cinq, six ou sept. La majorité d'entre eux ne reconnaissent pas les faits, niant avoir eu l'intention de violer Gisèle Pelicot, malgré les multiples vidéos retrouvées sur le disque dur de son ex-mari. Celles-ci ont été diffusées en public, à la demande de la victime, qui a souhaité que ce procès soit public, "pour que la honte change de camp".

"Je ne sais pas comment je vais me reconstruire." Lors de son deuxième témoignage le 23 octobre, Gisèle Pelicot a expliqué vouloir médiatiser son affaire pour "qu'on change cette société". "Je ne sais pas comment je vais me reconstruire, me relever de tout ça", a déclaré la victime de 71 ans, avant de s'adresser à son ex-mari, sans toutefois le regarder. "Comment a-t-il pu me trahir à ce point ? Comment as-tu pu faire entrer des individus dans ma chambre à coucher ?" l'a-t-elle interrogé. Et de conclure : "J'ai toujours essayé de te tirer vers le haut, vers la lumière. Toi, tu as choisi les bas-fonds de l'âme humaine."