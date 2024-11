Depuis son ouverture le 2 septembre, le procès des viols de Mazan occupe une place prépondérante dans l'actualité française et internationale. Les faits sont hors normes et particulièrement sordides. Dominique Pelicot, le principal accusé, est poursuivi pour avoir drogué, violé et fait violer son épouse, Gisèle Pelicot, par des dizaines d'inconnus rencontrés sur le site Coco.fr, entre 2011 et 2020. Les enquêteurs ont recensé 200 viols et sont parvenus à identifier 50 auteurs. Tous, ainsi que Dominique Pelicot, sont jugés devant la cour criminelle du Vaucluse et risquent jusqu'à vingt ans de réclusion criminelle.

Le sort de la victime, Gisèle Pelicot, 71 ans, a suscité une vague d'empathie et de reconnaissance mondiale. Des manifestations ont eu lieu partout en France le 14 septembre à l'appel de collectifs féministes, pour la soutenir.