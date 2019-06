Affaire de pédophilie en Isère : la victime présumée d'un enseignant porte plainte contre les magistrats

L'enseignant avait violé une soixantaine d'élèves pendant des années alors qu'il était instituteur puis directeur d'école à Villefontaine (Isère).

En 2016, l'enseignant s'était suicidé après la révélation du viol de dizaine d'élèves. Trois ans plus tard à Villefontaine en Isère, l'une de ses victimes présumée a déposé une plainte, mardi 18 juin, visant le parquet de Bourgoin-Jallieu pour manquements présumés dans cette affaire, a indiqué son avocat.

Le directeur de l'école de Villefontaine avait été arrêté en mars 2015 pour avoir imposé des fellations à des dizaines d'enfants, surtout des fillettes, notamment lors de sordides "ateliers du goût". Or, il était immédiatement apparu qu'il avait été condamné à six mois de prison et deux ans de mise à l'épreuve par le tribunal de Bourgoin-Jallieu en 2008, pour recel de diffusion d'images pédopornographiques, et que le parquet n'avait jamais transmis cette condamnation au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). L'Education nationale n'avait ainsi jamais connu sa dangerosité. Selon Me Hervé Gerbi, l'avocat de Sarah (prénom modifié), dont la plainte a été révélée par le Dauphiné Libéré, cette transmission par le parquet était obligatoire dans le cas juridique de cet instituteur.

Une plainte contre X

Sarah, étudiante de 22 ans, a porté plainte contre X pour blessure involontaire "par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement". "On ne peut accepter des erreurs humaines avec de telles conséquences, et j'espère que cette affaire entraînera une vigilance accrue des magistrats en charge des suivis judiciaires", a commenté son avocat.