Adolescente tuée en Saône-et-Loire : son petit ami de 14 ans mis en examen pour assassinat et écroué, annonce le parquet

L'enquête progresse après le meurtre d'une adolescente à Clessé (Saône-et-Loire). Son petit ami de 14 ans, qui a reconnu les faits en garde à vue, a été mis en examen et écroué, a annoncé vendredi 10 juin le parquet. "Une information judiciaire pour homicide volontaire avec préméditation ou guet-apens (assassinat) a été ouverte ce jour et confiée à un juge d'instruction du pôle criminel du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône", précise le procureur de la République de Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon. Le jeune garçon a été incarcéré dans un établissement disposant d'un quartier pour mineurs et d'une unité sanitaire psychiatrique, selon le magistrat.

Un peu plus tôt dans la journée, le parquet de Mâcon avait estimé que l'adolescent n'avait pas subi d'"abolition du discernement". Au cours de sa garde à vue, qui a été prolongée vendredi matin, le collégien a été examiné par un expert psychiatre "concluant à une altération importante du discernement, sans abolition, le rendant accessible à ce stade à une sanction pénale", a expliqué le procureur de la République de Mâcon, Eric Jallet.

Jeudi, Eric Jallet avait expliqué que le petit ami de la victime, scolarisé comme elle au collège de Lugny, ville proche de Clessé, avait avoué le meurtre de l'adolescente, perpétré au cours d'un rendez-vous nocturne. "De nouvelles auditions du gardé à vue ont eu lieu, mettant en évidence une volonté du jeune homme de tuer. Il pensait que son acte pouvait être facilité par le fait que la victime l'aimait. Il disait s'être entraîné au maniement du couteau. Il décrivait les coups portés avec précision", a ajouté le procureur vendredi, précisant que l'autopsie était encore "en cours".