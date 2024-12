Adolescente disparue en Bretagne : "Il y a beaucoup d'inquiétude et un profond sentiment de solidarité" à Pabu, selon le maire de la commune

"Il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétude et un profond sentiment de solidarité", relate, dimanche 1er décembre, sur franceinfo Pierre Salliou, maire de Pabu. Comme samedi, 50 gendarmes sont mobilisés dans cette commune des Côtes-d'Armor pour retrouver Morgane. Cette adolescente de 13 ans est portée disparue depuis lundi.

: à lire aussi Cinquante gendarmes mobilisés dimanche pour retrouver l'adolescente disparue dans les Côtes-d'Armor

"Il y a énormément d'émotion" dans ce village de plus de 2 700 habitants, près de Guingamp. Pierre Salliou confie avoir "été étonné et très ému" de voir 800 personnes participer à la battue organisée vendredi. Le maire de Pabu a noté la présence de "beaucoup de jeunes". L'édile espère que Morgane sera "retrouvée vivante". Il garde espoir et en même temps, "plus les jours passent, plus on se sent impuissants".