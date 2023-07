Violences urbaines : "Que les parents tiennent leurs gosses", déclare Eric Dupond-Moretti, qui veut "une réponse pénale ferme"

"Que les parents tiennent leurs gosses", a déclaré samedi 1er juillet le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, en déplacement au tribunal judiciaire de Créteil, au sujet de sa "circulaire pénale spécifique", qui prévoit notamment de renforcer les comparutions immédiates après les violences urbaines qui ont suivi la mort du jeune Nahel.

Les auteurs de ces violences ces derniers jours sont parfois très jeunes. Emmanuel Macron a appelé vendredi "tous les parents à la responsabilité" pour prévenir les émeutes. Le garde des Sceaux a de son côté réclamé une réponse pénale "rapide, ferme et systématique" à l'encontre des auteurs de violences urbaines mais aussi de leurs parents.

"Si vous avez 14, 15 ,16 ans, vous restez chez vous !", déclare le ministre de la Justice lors déplacement au tribunal judiciaire de Créteil.

"On ne peut plus voir ce que l'on a vu. On a absolument besoin de retrouver le calme. C'est insupportable, ça suffit !", a-t-il ajouté, expliquant "mettre tout en œuvre pour une réponse pénale que j'ai demandé ferme et systématique."