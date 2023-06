Mort de Nahel : le maire de Nanterre Patrick Jarry appelle à "arrêter cette spirale de la violence"

Après deux nuits d'affrontements et des échauffourées à l'issue de la marche blanche en mémoire de Nahel, le maire de Nanterre Patrick Jarry estime que ces violences "se retournent contre nous, contre nos quartiers, contre nos villes".

"Il faut arrêter cette spirale de la violence", a appelé jeudi 29 juin sur franceinfo le maire de Nanterre Patrick Jarry, au lendemain d'une deuxième nuit de violences urbaines dans sa ville et après de nouvelles tensions en marge de la marche blanche organisée pour Nahel ce jeudi après-midi dans la ville. "J'étais satisfait de voir que des milliers de personnes sont venues rendre hommage à Nahel et exprimer une envie de justice pour Nahel", a d'abord salué l'élu, avant de se dire "triste que la ville ait été gravement dégradée par une partie des gens qui étaient venus chez nous et que nous étions contents d'accueillir".

"Il faut continuer de se mobiliser pour essayer d'arrêter cette spirale de la violence", a-t-il ajouté, car selon lui, "ces actes de violence se retournent contre nous, contre nos quartiers, contre nos villes. La violence n'a jamais rien fait avancer, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain".

Patrick Jarry a ensuite salué la mise en examen et le placement en détention provisoire du policier suspecté d'avoir tué Nahel : "Les premiers pas de la justice sont satisfaisants et nous semblent aller dans le bon sens. Je crois qu'il faut, pour les uns et pour les autres, s'appuyer sur ces premiers pas. On ne lâchera pas la justice qui est due à Nahel. Nanterre restera mobilisée avec cette famille et avec ses amis".