Le président de l'Association des maires de France appelle à des rassemblements devant toutes les mairies lundi à midi

David Lisnard a lancé cet appel à la suite de l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), survenue dans la nuit de samedi à dimanche.

Maires et citoyens sont invités, lundi 3 juillet, à se rassembler sur le parvis de toutes les mairies de France, qui feront sonner leurs sirènes, après l'attaque à la voiture-bélier du domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), a annoncé, dimanche, le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard.

"L'AMF a décidé d'appeler les élus et la population à se mobiliser, nous on ne baisse pas les bras (...) et à ce titre demain à midi, nous avons décidé avec (...) tous les maires de France d'appeler à un rassemblement sur les parvis des mairies, nous ferons sonner les sirènes (...) et nous continuons notre travail au quotidien pour que l'ordre revienne", a déclaré David Lisnard sur TF1.

Le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a subi une attaque à la voiture-bélier incendiaire, obligeant sa famille à fuir. Une enquête pour "tentative d'assassinat" a été ouverte par le parquet de Créteil après les faits de L'Haÿ-les-Roses, d'une "gravité extrême" selon le procureur de la République. Vers 1h30 du matin, un véhicule enflammé a pénétré dans l'enceinte de la maison du maire Vincent Jeanbrun (LR), qui se trouvait alors à l'Hôtel de ville pour gérer une nouvelle nuit d'émeutes dans sa commune de plus de 30 000 habitants, au sud de Paris.