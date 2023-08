Le gouvernement assume l'expulsion d'un émeutier condamné et de sa famille

La secrétaire d'Etat chargée de la Ville estime que pour elle "condamnation égale expulsion".

"Oui, ils n'ont pas leur place dans un logement social, je n'ai pas de mal à l'assumer", a lancé, vendredi 25 août, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'Etat chargée de la Ville, questionné sur l'expulsion d'un émeutier condamné et de ses proches du logement social qu'ils occupaient dans le Val-d'Oise, au micro de BFMTV. "Condamnation égale expulsion d'un logement social, ça ne me gêne pas (...) Quand on est parent, on a une responsabilité. Quand on a des frères et des sœurs dont on doit s'occuper, on a une responsabilité de rester dans le cadre de la loi", a-t-elle poursuivi.

Un homme, condamné à 12 mois de prison pour avoir pris part, fin juin, aux violences urbaines suite à la mort du jeune Nahel, dans le Val-d'Oise, a été expulsé, mercredi, avec ses proches du logement social qu'ils occupaient. Cette opération, médiatisée sur le compte X (anciennement Twitter) du préfet du Val-d'Oise, avec plusieurs photos et sous le mot-clé #DroitsEtDevoirs, a suscité de vives critiques.

"La finalité de cette expulsion est liée au fait que cette personne a pillé un magasin. Il s'avère par ailleurs, dans ce cas, qu'il y avait déjà un autre motif d'expulsion donc pour gagner du temps on a exécuté un jugement d'expulsion préexistant", a précisé jeudi à l'AFP le préfet du Val-d'Oise Philippe Court.