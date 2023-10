Elisabeth Borne apportera "fin octobre" des réponses aux maires des 500 villes les plus touchées lors des émeutes

Matignon fixe ce rendez-vous alors que la Première ministre doit présider, demain, un Conseil national de la refondation consacré au sujet.

Le gouvernement souhaite "clore" cette séquence. Matignon annonce, mercredi 4 octobre, qu'Elisabeth Borne présentera "fin octobre" les réponses que le gouvernement souhaite apporter aux maires des villes les plus touchées par les émeutes qui ont embrasé le pays, fin juin, après la mort de Nahel, tué par un policier.

Cinq cents édiles seront conviés à cette nouvelle présentation, selon Matignon, des "mesures prises et celles qui vont être travaillées de manière approfondie avec les élus locaux". Emmanuel Macron avait déjà reçu, début juillet, à l'Elysée les maires de plus de 300 communes ayant subi des dégradations importantes. Cette annonce intervient à la veille d'un conseil national de la refondation consacré à ce sujet, réunissant une cinquantaine de personnalités et qui sera présidé par Elisabeth Borne. Il est destiné à "partager le diagnostic et les pistes de réflexion" sur les émeutes et "de réfléchir aux causes profondes" ainsi qu'aux "actions politiques qu'on peut conduire sur le court, moyen, long terme".

Une autre instance - le Comité interministériel des villes - sera également organisé "d'ici fin octobre" afin d'aborder des problématiques de fond, tant sur le plan du logement que de l'école ou des discriminations. La ministre déléguée chargée des Collectivités, Dominique Faure, prévoit elle aussi d'inviter à une "convention nationale de la démocratie locale" pour se pencher sur le statut et les violences faites aux élus.