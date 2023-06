Direct Mort de Nahel : de nouveaux heurts éclatent dans plusieurs villes de France, 150 personnes interpellées

On commence tout de suite avec un point sur l'actualité :

• #NAHEL Des émeutes ont éclaté cette nuit dans de nombreuses communes de banlieue parisienne et se sont propagées dans d'autres villes de France comme Toulouse et Lyon, après la mort à Nanterre de Nahel, adolescent de 17 ans tué par un policier après un refus d'obtempérer. La situation s'est particulièrement tendue dans ce chef lieu des Hauts-de-Seine, où plus d'une dizaine de voitures et des poubelles ont été incendiées, et des barrières ont été placées sur la route.

• #NAHEL Un incendie probablement lié à des tirs de mortier d'artifice s'est produit cette nuit dans un immeuble de Villeurbanne, faisant quatre blessés légers, a-t-on appris auprès des pompiers. Les pompiers sont intervenus dans la nuit pour un feu de balcon au troisième étage d'un immeuble, au sud de cette ville jouxtant Lyon (sud-est), qui s'est ensuite propagé jusqu'au sixième.

• #CLIMAT La France ne baisse toujours pas suffisamment ses émissions pour faire sa part de la lutte contre le changement climatique et n'est pas non plus "prête à faire face" à ses effets, avertit le Haut Conseil pour le climat dans son rapport annuel.