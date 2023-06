Adolescent tué par un policier à Nanterre : les bus et les trams d'Ile-de-France ne circuleront plus jeudi soir après 21 heures

La décision a été prise à la demande de la préfecture de police et de la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

Après deux nuits de heurts liés à la mort de Nahel, l'adolescent de 17 ans tué mardi à Nanterre, la RATP a annoncé, jeudi 29 juin, que les bus et les trams d'Ile-de-France ne circuleraient plus après 21 heures. "Le réseau de surface exploité par la RATP (bus et tramway) va s'arrêter progressivement jusqu'à fin de service totale à 21 heures", précise la société de transports. "Les réseaux métro et RER devraient circuler normalement", ajoute la régie.

>> Mort de Nahel : suivez en direct les dernières informations

La décision a été prise à la demande de la préfecture de police et de la présidente de la région Ile-de-France. "La décision est prise en lien avec la préfecture de police et les opérateurs de transports franciliens : les bus et les trams ne circuleront pas ce soir à partir de 21 heures, pour assurer la protection des agents et des voyageurs", a annoncé Valérie Pécresse.

Une rame du tramway T6 a été caillassée à Clamart (Hauts-de-Seine) mercredi soir, avant d'être incendiée et détruite. Ile-de-France Mobilités a également recensé 11 bus incendiés lors de la nuit d'émeutes liées à la mort de Nahel. A Saint-Denis, sur la ligne T5, des feux de poubelles ont endommagé le rail de guidage.