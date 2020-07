Affaire Traoré : les juges d'instruction ordonnent une nouvelle expertise médicale, confiée à des médecins belges

Près de quatre ans après la mort d'Adama Traoré, sa famille se bat pour faire reconnaître la responsabilité des forces de l'ordre qui l'interpellaient, réfutant les expertises réalisées jusqu'ici qui concluaient à un décès dû à des antécédents médicaux - notamment cardiaques et génétiques.

Les juges d'instruction chargés de l'enquête sur la mort d'Adama Traoré ont ordonné une nouvelle expertise médicale, a appris vendredi 10 juillet franceinfo de sources concordantes. Cette expertise a été confiée à quatre médecins belges, précise l'avocat de la famille dans un tweet.

Affaire Adama Traore : les juges d'instruction ont décidé ce jour de procéder à une nouvelle expertise médicale confiée 4 médecins belges. #adamatraoré — Yassine BOUZROU (@BOUZROU1) July 10, 2020

L'expertise devra notamment déterminer si Adama Traoré était atteint de maladies ou pathologies au moment de sa mort, et si ces éventuelles pathologies ont pu contribuer à son décès, écrivent les juges dans une ordonnance que franceinfo a pu consulter. Elle devra aussi donner une explication à l'hyperthermie relevée sur son corps deux heures après son décès, et dire quelle est la cause du "syndrome asphyxique" constaté lors des autopsies.

Cette nouvelle demande d'expertise intervient une semaine après l'audition d'un témoin-clé par les juges, à savoir l'homme chez qui Adama Traoré s'était réfugié avant son interpellation. Plusieurs expertises médicales ont été déjà réalisées depuis le début de l'enquête.

Une bataille d'expertises médicales

Adama Traoré, jeune homme de 24 ans, est mort le 19 juillet 2016 dans le Val-d'Oise à la suite d'une interpellation. Ses proches sont convaincus que son décès a été provoqué par un plaquage ventral, ce que réfutent les trois gendarmes qui l'ont interpellé. Près de quatre ans après les faits, l'enquête judiciaire est donc avant tout devenue une bataille d'expertises médicales.

Closes en décembre 2018, les investigations avaient été rouvertes par les juges en mars 2019 après la remise d'un rapport médical réalisé à la demande de la famille qui contredisait les conclusions sur le décès. Si sept experts missionnés par la justice ont jusqu'ici mis en avant des antécédents médicaux - notamment cardiaques et génétiques - pour expliquer ce décès, dédouanant ainsi les gendarmes, les rapports de quatre médecins choisis par la famille ont balayé leurs conclusions et pointé la technique d'interpellation des forces de l'ordre. Après une ultime expertise judiciaire qui mettait hors de cause les militaires, la famille du jeune homme a réalisé depuis fin mai de nombreuses demandes d'actes, dont l'annulation de cette expertise.