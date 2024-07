Un accident entre un bus et tramway à Paris fait une douzaine de blessés

Un accident spectaculaire entre un bus et un tramway s'est produit mardi 9 juillet, à la mi-journée, à Paris au niveau de la porte de Choisy, rapporte France Bleu Paris. Malgré l'impact violent entre les deux véhicules, une douzaine de personnes seulement ont été légèrement blessées. C'est le deuxième accident impliquant un tramway de la ligne T9 en une semaine.

à lire aussi Paris 2024 : comment le projet de taxis volants se dégonfle à l'approche des Jeux

L'accident s'est produit à 13h50, a indiqué une porte-parole de la RATP à France Bleu Paris. Pour une raison encore inconnue, un tramway de la ligne T9, opérée par Kéolis, et un bus de la ligne 323 de la RATP se sont percutés.

Sur les photos et vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit l'impact du choc sur les deux véhicules. Le tramway a déraillé et l'avant de la rame est complètement enfoncé. L'arrière du bus est également très endommagé et des panneaux de signalisation sont couchés.

Un accident vient de se produire entre le tram T9 et un bus près de Porte de Choisy. #Accident #Paris #T9 #ratp pic.twitter.com/dZjNPNTgwu — paause_clope (@PaauseC) July 9, 2024

Une enquête ouverte par la RATP

La RATP a ouvert une enquête en lien avec Kéolis pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le conducteur du bus, "dont les tests d’alcoolémie et stupéfiants sont négatifs", selon la RATP, a été pris en charge par son encadrement.

Vendredi déjà, la ligne 9 a été le théâtre d'un autre accident, impliquant deux tramways à Orly, et faisant huit blessés légers. Plusieurs élus de gauche demandent des comptes à l'opérateur de la ligne Kéolis et à Ile-de-France Mobilités (IDFM).