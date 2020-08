Quatre randonneurs d'une même famille emportés par un éboulement en Savoie

La famille, originaire de Versailles, était partie en randonnée et se rendait au refuge des Aiguilles d'Arves samedi 29 août.

Quatre randonneurs ont été emportés par un éboulement en montagne sur Valloire samedi 29 août, rapporte France Bleu Pays de Savoie. Un adolescent de 15 ans doit être amputé, sa jambe ayant été écrasée par une roche. Les randonneurs font partie de la même famille : il s'agit d'un couple de grands-parents et de leurs deux petits-enfants. Le grand-père a été touché aux côtes, sa petite-fille au dos. L'adolescent grièvement blessé a été évacué sur le centre hospitalier de Grenoble, le reste de la famille a été pris en charge par l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne.

De la roche qui chute de 2 200 mètres d'altitude

Le groupe randonnait en direction du refuge des Aiguilles d'Arves en Savoie quand est survenu l'éboulement, au lieu-dit "Le mauvais pas", selon le maire de Valloire, Jean-Pierre Rougeaux. L'éboulement était composé essentiellement de rochers tombés de 2 200 mètres d'altitude, sur le plateau en contrebas où se trouvait le groupe de randonneur. La CRS Alpes de Modane a été alertée à 17h. Six secouristes se sont engagés dans des conditions météorologiques très compliquées, en raison de la pluie et du brouillard. Ils ont dû intervenir à pied et par hélicoptère.